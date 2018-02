BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 2 février 2018



- Hausse de la taxe sur les carburants - Les transporteurs demandent des comptes à la Région

- Une île toujours plus connectée - Un Réunionnais sur deux utilise Facebook

- Saint-Louis - Un étang de déchets au Gol

- En janvier, le volcan a continué à se ré-alimenter en magma

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "porter ses plus beaux habits"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un beau soleil et un peu de pluie

Hausse de la taxe sur les carburants - Les transporteurs demandent des comptes à la Région

La taxe spéciale sur la consommation des carburants (TSCC), fixée par la Région Réunion, a augmenté le 1er janvier 2018 avec une hausse à la pompe de 6 centimes sur le litre de gazole et de 3 cts pour l'essence. La collectivité a assuré se conformer aux directives nationales imposées par les lois de finances 2018 et de la transition énergétique. Les augmentations se poursuivront tous les ans jusqu'en 2025. Objectif : faire converger les prix des deux carburants afin d'abandonner les énergies fossiles et de favoriser les voitures électriques. Les transporteurs s'opposent à cette augmentation. Ce vendredi 2 février ils rencontrent le président de Région Didier Robert à la pyramide inversée pour lui demander des explications. Ils privilégient le dialogue avant un passage à l'action si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Une île toujours plus connectée - Un Réunionnais sur deux utilise Facebook



Comme chaque année depuis 2011, l'étude des usages d'internet et des réseaux sociaux par pays est sortie en cette fin du mois de janvier. Réalisée par les plateformes Hootsuite et We Are Social, l'étude revient en chiffres sur les grandes tendances de l'année 2017. Tour d'horizon pour La Réunion.

Saint-Louis - Un étang de déchets au Gol

Ce jeudi 1er février 2018, un internaute a partagé des clichés pris au Gol, à Saint-Louis. On y voit des montagnes de déchets principalement composées de bouteilles vides. Après avoir pris plusieurs photos, "Pat Debois" a contacté la Srepen à ce sujet. Nous publions les photos et son post à ce sujet ci-dessous.

En janvier, le volcan a continué à se ré-alimenter en magma

En janvier 2018, le Piton de la Fournaise a maintenu une ré-alimentation profonde en magma. L'Observatoire Volcanologique a enregistré 115 effondrements dans le Cratère Dolomieu ainsi qu'une quarantaine de séismes. Nous publions le bulletin dans son intégralité ci-dessous.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "porter ses plus beaux habits"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "porter ses plus beaux habits"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un beau soleil et un peu de pluie

Le soleil devrait briller tout au long de ce journée de vendredi, mais il y aura quelques averses dans le courant de l'après-midi, nous promet Météo France