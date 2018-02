Publié il y a 15 heures / Actualisé il y a 9 heures

Voici les titres développés ce samedi 3 février 2018 :



- De la question de l'eau gratuite pour tous

- [VIDÉOS] Saint-Denis - Stationnement : Des contrôles renforcés et un tarif de l'amende qui évolue

- C'est parti pour les soldes

- L'ADN des coraux décrypté

- Mais au fait, comment on dit en créole : "les deux hommes se sont battus "

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : beau temps et températures de saison

Voici les titres développés ce samedi 3 février 2018 :



- De la question de l'eau gratuite pour tous

- [VIDÉOS] Saint-Denis - Stationnement : Des contrôles renforcés et un tarif de l'amende qui évolue

- C'est parti pour les soldes

- L'ADN des coraux décrypté

- Mais au fait, comment on dit en créole : "les deux hommes se sont battus "

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : beau temps et températures de saison