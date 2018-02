Va t-on assister à un retour de la pluie la semaine prochaine ? C'est ce que semble privilégier l'ensemble des modèles numériques, indiquent le site Cyclone Océan Indien et la page Facebook Actus Météo 974.

Des conditions météo "plus humides et instables" sont attendues entre le 8 et le 15 février. L'océan indien sud-ouest tropical entre "dans le coeur de l'été austral" en ce mois de février, indique le site Cyclone Océan Indien. C'est généralement au cours de cette période que sont observés les pics des températures estivales. Actuellement, on dépasse facilement les 30 degrés dans plusieurs secteurs du littoral de La Réunion. Même chose à l'île Maurice ou à Madagascar, où le mercure chauffe jusqu'à 34, voire 35 degrés.

En début de semaine prochaine, la situation pourrait évoluer, selon le site Cyclone Océan Indien. "Les modèles de préisions numériques simulent une nouvelle poussée de la mousson en provenance de la Mer d'Arabie" précisent les spécialistes. Des épisodes pluvieux "potentiellement importants" pourraient ainsi impacter la Grande Île. En deuxième partie de semaine prochaine, la dégradation devrait toucher l'archipel des Mascareignes : un flux de nord à nord-est humide viendrait alors principalement arroser la partie occidentale. Ces prévisions doivent cependant être encore confirmées au fil des prochaines simulations.

Du côt de l'activité cyclone, "aucun signal sérieux de cyclogenèse à moyenne échéance" n'est perçu par les modèles de prévision.