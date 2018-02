L'Université lance son premier MOOC (Massive Open Online Courses) : ce cours en ligne gratuit est destiné à acquérir des meilleures compétences informatiques. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 23 mars. Nous publions le communiqué de l'Université à ce sujet ci-dessous.

Il y a un an, à l'aide du service de la Direction des Usages du Numérique, six enseignants-chercheurs ou ingénieurs de l'Université de La Réunion ont conçu un MOOC (Massive Open Online Courses) intitulé Maîtriser le shell Bash.



Disponible gratuitement sur la plateforme FUN (France Université Numérique), ce cours en ligne gratuit vise à acquérir les compétences pour interagir et contrôler son ordinateur ou des serveurs au moyen d'un terminal.

Il débute et 5 février mais les inscriptions sont possibles jusqu'au 23 mars.

Sur six semaines, le MOOC propose de découvrir et de s'approprier un outil puissant et incontournable, le "Shell", utilisé par les trois grands systèmes d’exploitation pour ordinateur (Windows, MacOS et Linux).



Tout informaticien, que ce soit à l’échelle du poste de travail, d’un serveur et même d’un smartphone ou d’une tablette se doit de le connaître car le Shell fait partie des compétences de base à posséder pour accéder à des notions plus avancées en informatique.



Ce MOOC s'adresse ainsi :

à toutes les personnes ayant le niveau bac intéressées par l'informatique,

aux personnes s'initiant à un système d'exploitation inspiré de Unix,

aux étudiants en informatique de niveau Licence ou ingénieur,

aux lycéens de terminale inscrits dans l'option ISN (Informatique et Science du Numérique) et voulant en savoir plus,

à tous les professionnels du domaine.

Informations pratiques

Inscriptions : jusqu'au 23 mars 2018 sur la page de FUN ;

Ouverture du MOOC : dès le 05 février 2018 ;

Fermeture du MOOC : le 03 avril 2015 ;

L’inscription et la participation sont gratuites ;

; Une attestation sera remise en fin de session (si score de 60 % atteint) ;

Un badge numérique de l'Université de La Réunion pourra être délivré pour attester les compétences abordées par ce cours.

Intéressé(e)s ? Plus d'infos par ici : http://t.univ-reunion.fr/513