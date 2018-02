Ce samedi 3 février 2018, c'est une belle journée qui s'annonce sur une grande partie de l'île. Quelques farines de pluies pourraient cependant apparaître au fil de la journée. Nous publions le bulletin météo ci-dessous.

Au lever du jour, le ciel est dégagé sur la majorité de l'île. Quelques nuages accrochent le relief le long des contreforts du volcan et également sous le vent, dans les hauts de Saint-Paul.



Au fil des heures, dans une atmosphère relativement sèche pour la saison, le ciel se couvre le long des premières pentes. À la mi-journée, les premières farines font leur apparition sur les versants Est, et se transforment petit à petit en averses pouvant être localement soutenues. Les façades Ouest et Sud-Ouest profitent d'un temps clément et ensoleillé.



Le vent de secteur Est est faible, c'est un régime de brises qui prédomine.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement de la petite houle d'alizé.



Les températures maximum sont de saison, comprises entre 29 et 31 degrés sur le littoral, 17 à 19 degrés sur les sommets, 26 à 27 degrés dans Salazie et Cilaos, 23 degrés à la Plaine des Cafres.