Voici les titres développé ce dimanche 4 février 2018 :



- Afrique du Sud - Le Cap face à une pénurie d'eau sans précédent

- Ando, cyclone tropical intense en janvier 2001

- Un pique-nique pour "dénoncer les profiteurs du littoral"

- Rugby - La France battue par l'Irlande pour la première du nouveau sélectionneur Brunel

- Mais au fait, comment on dit en créole : "les deux hommes se sont battus "

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : le ciel s'assombrit en fin de matinée

Afrique du Sud - Le Cap face à une pénurie d'eau sans précédent

La ville du Cap en Afrique du Sud connaît sa pire période de sécheresse depuis près de 100 ans. La mégapole et ses quatre millions d'habitants se préparent avec inquiétude à ne plus avoir d'eau courante. La ville a d'ores et déjà lancé le compte rebours avec le "Jour Zéro", prévu le 16 avril prochain.

Ando, cyclone tropical intense en janvier 2001

6 janvier 2001 : le cyclone tropical intense Ando passe au plus près des côtes réunionnaises. Imaz Press a replongé dans ses archives photos pour vous faire revivre ce système qui a entraîné de fortes pluies dans son sillage. Des surfeurs avaient alors pris le risque de se mettre à l'eau. Ils avaient été secouru par des maîtres nageurs sauveteurs... à la nage.

Un pique-nique pour "dénoncer les profiteurs du littoral"

Ce dimanche 4 février 2018, se tient un pique-nique sur la plage de l'Hermitage, près du boulodrome. Ses organisateurs souhaitent dénoncer les "profiteurs du littoral de La Réunion" : ce sont les restaurants de plage qui sont visées. L'initiative provient de l'Union des Réunionnais en colère.

Rugby - La France battue par l'Irlande pour la première du nouveau sélectionneur Brunel

Le XV de France a été battu par l'Irlande (13-15) à la dernière seconde, sur un drop de Jonathan Sexton, pour les débuts du nouveau sélectionneur Jacques Brunel, samedi au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations. Les Bleus ont cru tenir leur première victoire depuis mars 2017 quand Teddy Thomas, d'un exploit personnel, leur a permis de mener 13 à 12 à la 72e minute. Mais ils ont finalement encaissé leur sixième défaite en test-match sur les sept dernières rencontres (pour un nul).

Mais au fait, comment on dit en créole : "les deux hommes se sont battus "

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "les deux hommes se sont battus"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : le ciel s'assombrit en fin de matinée

Du soleil pour commencer cette journée du dimanche 4 février 2018 ! Il faudra bien en profiter car des pluies, puis des averses, sont attendues dès la fin de matinée. elles devraient cependant s'estomper en fin d'après-midi. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.