Ce dimanche 4 février 2018, les gendarmes ont dressé le bilan des contrôles routiers du week-end. 40 alcoolémies ont été relevées à la sortie des boîtes de nuit de Saint-Gilles et 19 permis ont été retirés. Nous publions le communiqué des gendarmes ci-dessous.

Voici le bilan de la lutte contre l'insécurité routière conduite par les motocyclistes de l'EDSR au cours du Week-end.

Les 30 gendarmes mobilisés ce matin aux aurores aux abords des établissements festifs de saint Gilles ont relevé 40 alcoolémies dont 20 délictuelles, soit des automobilistes circulant avec des taux compris entre 0.40 milligrammes par litre d'air et 0.98 pour le taux le plus élevé, ce conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire.

Ces 19 délinquants routiers se sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ.

À noter, 5 jeunes conducteurs contrôlés avec une alcoolémie positive pour des taux compris entre 0.22 et 0.37 et une femme avec un taux de 0.63 mg. Il perdront six points sur leur permis de conduire et devront le repasser. les gendarmes rappellent que le taux à ne pas dépasser pour cette catégorie d'usager est de 0.09 mgl.

Au total, ce sont 159 infractions graves qui ont été relevées par les gendarmes (dépassements vitesse, non respect priorités, non port équipements sécurité, usage TPH et distracteurs).