6 janvier 2001 : le cyclone tropical intense Ando passe au plus près des côtes réunionnaises. Imaz Press a replongé dans ses archives photos pour vous faire revivre ce système qui a entraîné de fortes pluies dans son sillage. Des surfeurs avaient alors pris le risque de se mettre à l'eau. Ils avaient été secouru par des maîtres nageurs sauveteurs... à la nage.

Un des moments marquants de ce cyclone a eu lieu au large de la plage des Roches Noires à Saint-Gilles. Alors qu'Ando se trouvait à moins de 400 mètres des côtes réunionnaises, deux surfeurs ont failli se noyer. Les maîtres nageurs sauveteurs n'ont pas eu d'autre choix que de se mettre à l'eau pour les rejoindre : la mer déchaînée n'a pas permis l'utilisation du Zodiac.

Comme pour Berguitta, c'est le Sud qui a été l'une des régions les plus arrosées, avec plusieurs ravines en crue. Le Nord n'a pas non plus été épargné par le vent et les pluies. L'alerte rouge avait été déclenchée.