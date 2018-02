Ce dimanche 4 février 2018, la Chambre de Métiers rappelle aux artisans concernés par le passage de la tempête tropicale Berguitta l'existence de plusieurs dispositifs d'aide. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat rappelle aux entreprises artisanales sinistrées, suite au passage de la tempête tropicale BERGUITTA, l’existence des dispositifs suivants :

1 – L’intervention du fonds de calamités et des catastrophes naturelles du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat :

• Pour les entreprises qui ont subi des dégradations de leur outil de travail,

• Pour les entreprises dont l’activité a été arrêtée suite à la fermeture de la

route de Cilaos.

2 - Un accompagnement pour la mobilisation du dispositif de chômage partiel.

3 - Un appui pour la mobilisation des dispositifs d’aide aux entreprises.

Nous invitons les artisans des communes concernées par l’arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles du 1er février 2018 à se rapprocher de l’Antenne Sud en appelant le 0262 96 12 40 ou en se rendant au 65 rue du Père Lafosse à St Pierre.

Concernant la situation spécifique des artisans de Cilaos, des agents de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat seront présents à la Mairie de Cilaos le mardi 6 février 2018 de 9h00 à 16h00. Vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher des services de la Mairie de Cilaos pour la constitution de votre dossier.