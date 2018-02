Après plusieurs jours de nettoyage, et une ouverture partielle ce mercredi qui a permis d'accueillir une centaine de personnes, le parc akOatys a complètement rouvert dès ce jeudi. Un travail titanesque a été mené ces derniers jours pour remettre en état les 15 000 m2 du site, qui a été fortement touché par le cyclone Berguitta. Nous publions le communiqué du parc ci-dessous.

Le parc est désormais complètement opérationnel pour accueillir le public, après plus de 15 jours de fermeture suite aux intempéries.

Les intempéries et l’attente

Les fortes pluies emmenées par Berguitta ont fortement impacté le parc, ainsi que toute la zone balnéaire de l’Étang-Salé- les-Bains. Cette situation a obligé les équipes d’akOatys à attendre plusieurs jours, que les poches d'eau présentes dans la zone environnante s'écoulent, avant d'entamer le nettoyage du parc. "Nous aurions pu être prêts beaucoup plus rapidement, mais la situation aux abords du parc ne nous a pas permis d’aller aussi vite que nous aurions voulu. L’accès au parc était très compliqué, et ce jusque plusieurs jours après la fin des intempéries", précise le gérant, Lionel Caro.

Une fois les travaux d’écoulement et de sécurisation engagés par la commune sur la zone balnéaire, l’équipe s"activait et entamait le process qualité pour rouvrir dans des conditions optimales.

En effet, il était nécessaire que chaque bassin soit vidangé et désinfecté, puis chaque plage attenante dépolluée et désinfectée, avant de procéder aux nombreux remplissages. Le personnel technique et les maîtres-nageurs ont été mis à contribution dès que les niveaux de l’inondation environnante l’ont permis et ont pu réaliser le tout en moins de 72h.

La préoccupation numéro un est portée vers la satisfaction des clients

Le dirigeant du parc regrette que cette situation ait autant perduré sur une période d'activité charnière que sont les vacances scolaires. Le préjudice est non négligeable pour l'entreprise qui s'engage néanmoins auprès de tous les détenteurs d’entrées prépayées à les accueillir dans des conditions optimales lors des prochaines semaines. 'Il est important pour nous que nos clients ne soient pas lésés par la situation que nous avons tous subie. Nous avons

donc mis en place une organisation spécifique pour que chaque client puisse avoir notre attention et permettre qu’aucun pass ne soit perdu", précise Lionel Caro. Les touristes, de plus en plus nombreux chaque année sur le parc, qui ont quitté La Réunion avant la réouverture, ont été remboursés, et l’ensemble des pass vendus en pré-vente sur internet sera utilisable jusqu’à la fin de la saison, prévue à la fin des vacances scolaires de mars.