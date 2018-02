Ce dimanche 4 février 2018, se tient un pique-nique sur la plage de l'Hermitage, près du boulodrome. Ses organisateurs souhaitent dénoncer les "profiteurs du littoral de La Réunion" : ce sont les restaurants de plage qui sont visées. L'initiative provient de l'Union des Réunionnais en colère.

La structure, composée d'une dizaine de collectifs, d'associations et de mouvements citoyens, ne baisse pas le ton. Ce pique-nique vise à "dénoncer les abus des accapareurs et profiteurs du littoral de La Réunion" ainsi qu'à "demander au préfet de La Réunion d'appliquer et de respecter les lois".

Un avocat ainsi que les représentants des différents mouvements seront présents ce matin, sur la plage de l'Hermitage. La signature d'une motion par l'ensemble des parties prenantes est prévue.