Du soleil pour commencer cette journée du dimanche 4 février 2018 ! Il faudra bien en profiter car des pluies, puis des averses, sont attendues dès la fin de matinée. elles devraient cependant s'estomper en fin d'après-midi. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.

La journée débute sous le soleil. Puis, les nuages, encore inoffensifs, se développent le long des pentes alors que le littoral et les plus hauts sommets continuent de profiter du soleil. Les premières averses sont attendues pour la fin de matinée. Elles sont d'abord faibles puis plus marquées durant l'après-midi sur les hauts. Elles s'estompent cependant rapidement en fin d'après-midi avec l'arrivée d'un voile nuageux qui s'épaissit durant la nuit suivante.



Les températures maximales sont voisines ou légèrement au-dessus des valeurs saisonnières avec environ 30 à 32 degrés sur le littoral, 20 à 22 degrés sur les sommets.



Les brises sont toujours prédominantes mais un vent faible à modéré de secteur Nord s'établit temporairement.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement de la petite houle de secteur Est, croisée avec la petite houle de Sud-Ouest.