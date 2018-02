Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

Depuis la mi-journée de ce dimanche 4 février 2018, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions de l'ouest et de l'est. La page Facebook Actus Météo 974 invite à la plus grande vigilance aux abords des cours d'eau et près des radiers.

