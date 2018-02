Voici les titres développés ce lundi 5 février 2018 :



- Les habitants de Cilaos voient le bout du tunnel

- Une journée internationale pour les volcans

- Saint-Denis : le plan seniors en action lancé

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "il (elle) s'est mis(e ) en colère"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : de la pluie pour commencer la semaine

Les habitants de Cilaos voient le bout du tunnel

Ça y est, c'est vraiment la rentrée pour les élèves de Cilaos ! Faute aux dégâts et nombreux éboulements sur la route aux 400 virages, le retour en classes a été décalé d'une semaine. Le bout du tunnel semble apparaître pour les habitants du cirque : la route a été rouverte à la circulation ce samedi. Mais les travaux continuent.

Une journée internationale pour les volcans

Deux passionnés militent actuellement pour la création d'une journée internationale des volcans. Leur demande est adressée aux Nations Unies et à l'Unesco. Ils invitent également les intéressés à montrer leur soutien en utilisant le hashtag #InternationalDayOfVolcanoes sur les réseaux sociaux.

Saint-Denis : le plan seniors en action lancé

La ville de Saint-Denis propose son plan Seniors en action. Objectif : permettre aux personnes de plus de 55 ans de pratiquer de très nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs. Nous publions ci-après la présentation de ce programme.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "il (elle) s'est mis(e ) en colère"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "il (elle) s'est mis(e ) en colère"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : de la pluie pour commencer la semaine

On risque de commencer la semaine sous la pluie, ce lundi 5 février 2018. La couverture nuageuse devrait être importante dès le matin. Les averses pourront se déclencher en cours de matinée et devenir plus fréquentes dans l'après-midi. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.