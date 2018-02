Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

L'Union des Réunionnais en colère va remettre au préfet ce mardi 6 février 2018 une motion signée par plus de 200 personnes contre l'implantation des restaurants sur la plage. Elles ont participé ce dimanche 5 février sur la plage de l'Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains à un pique-nique pour dénoncer les abus "des accapareurs du littoral" et demander l'application des lois. Des collectifs et des riverains demandent en effet l'annulation de l'autorisation d'occupation temporaire de ces établissements. (Photo d'archives)

