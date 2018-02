Un appel à la mobilisation a été lancée par l'intersyndicale FSU, SNESUP, CGTR Education Section Université de La Réunion, Union Nationale Lycéenne de La Réunion, UNEF Réunion, FNEC FPFO, Sud Éducation, SAIPER, Solidaires concernant la mise en place de Parcoursup, et la sélection à l'université. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

S’appuyant sur la mobilisation qui monte dans les lycées et les universités, les organisations FSU, SNESUP, CGTR Education Section Université de La Réunion, Union Nationale Lycéenne de La Réunion, UNEF Réunion, FNEC FPFO, Sud Éducation, SAIPER, Solidaires réaffirment leurs revendications :

- La nécessité de travailler tout au long du parcours au lycée à une orientation choisie, construite, accompagnée et évolutive avec les moyens humains et financiers nécessaires ;

- Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et 1er grade universitaire, garantissant l’accès de toutes et tous les bachelier.e.s sur tout le territoire aux filières post-bac et aux établissements de leur choix ;

- L’exigence d’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post-bac et le refus de toute sélection à l’entrée de l’université ;

- Le refus de l’instauration de blocs de compétences en lieu et place des diplômes et des qualifications ;

- L’abandon du projet de loi sur 1er cycle post-bac et du plan "étudiants" qui l’accompagne, condition pour permettre une réforme ambitieuse qui garantisse le libre accès de chacun.e au supérieur.

Les organisations FSU, SNESUP, CGTR Education Section Université de La Réunion, Union Nationale Lycéenne de La Réunion, UNEF Réunion, FNEC FPFO, Sud Éducation, SAIPER, Solidaires, les personnels du supérieur, du second degré, les lycéen.ne.s, les étudiant.e.s, à participer à la grève et au rassemblement du mardi 6 Février 2018, à 9h30 devant le rectorat de St Denis de La Réunion.



