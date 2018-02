On risque de commencer la semaine sous la pluie, ce lundi 5 février 2018. La couverture nuageuse devrait être importante dès le matin. Les averses pourront se déclencher en cours de matinée et devenir plus fréquentes dans l'après-midi. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.

Le temps se dégrade ce lundi. Après les entrées maritimes de la nuit sur la façade nord, la couverture nuageuse est toujours importante le matin, et les éclaircies ont du mal à percer. Quelques averses se produisent toujours sur les région littorales du nord de l'île. Dans la moitié sud, le soleil est plus présent mais le temps reste mitigé.



Les nuages se font plus présents au fil des heures et les averses se déclenchent sur les hauteurs en cours de matinée. Elles deviennent plus fréquentes l'après-midi, et prennent localement un caractère orageux sur le relief, accompagnées de cumuls plus importants. Le temps sur les régions côtières reste très variable avec de nombreux passages nuageux, et des averses passagères se produisent.



Les vents restent faibles à modérés, de dominante Nord à Nord-Ouest.



Avec la présence plus nombreuse des nuages, les températures maximales sont en baisse. On attend 29 à 30 degrés sur le littoral, autour de 24 degrés dans les cirques, 17 degrés vers le volcan.



La mer est peu agitée à agitée. Une houle d'Est entre 1,5 et 2 mètres ainsi qu'une houle de Sud-Ouest proche de 1 mètre sont prévues.