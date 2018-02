Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Météo-France vient de publier un nouveau communiqué : la vigilance orages valable dans toute l'île depuis 11 heures du matin ce mardi 6 février 2018 sera levée à 20 heures. L'activité pluvio-orageuse perd progressivement de son intensité. Même si des averses sont attendues en début de soirée sur les régions du Nord, ces dernières ne devraient pas nécessiter une vigilance. Pour information, une trentaine d'impacts ont été relevés sur le Sud-Ouest et le Sud de l'île au cours de l'après midi. On a relevé plus de 62 mm à Ravine des Cabris, 41 mm à Pierrefonds et 75 mm à Takamaka. (Photo d'illustration)

