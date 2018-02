Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'État vient de détailler ce mardi 6 février 2018 les dispositifs d'accompagnements pour les entrepreneurs de Cilaos touchés par les difficultés depuis le début de l'année et plus particulièrement depuis le passage de Berguitta le 18 janvier dernier. La forte tempête tropicale a provoqué de gros dégâts sur la Route nationale 5 (RN5). L'axe a rouvert à la circulation aux véhicules de moins de 2,5 tonnes le samedi 3 février après une période de fermeture pour réaliser des travaux de nettoyage de la chaussée et de purge de la falaise. L'activité économique du cirque a connu une forte baisse. Nous publions ci-après les mesures d'aide annoncées par la préfecture de La Réunion. (Photo d'archives)

