Plus de 200 personnes ont participé à un pique-nique à l'Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains ce dimanche 4 février 2018 organisé par l'Union des Réunionnais en colère. Objectif : dénoncer l'installation des restaurants de plage dont les membres du collectif dénoncent le non-respect de leur autorisation d'occupation temporaire (AOT). Cette bataille contre ce type de constructions a malheureusement dérapé avec des propos xénophobes lancées par une petite minorité bruyante et agissante à des clients métropolitains présents dans ces établissements. Malheureusement ce type de dérive identitaire, même très minoritaire, peut porter préjudice au combat légitime contre des paillotes construites dans le sable (Photo d'archives)

Les organisateurs condamnent ces agissements et balayent cette polémique qu’ils jugent ne pas en être une. Ont-ils été débordés ? Impossible de canaliser "2 ou 3 fauteurs de troubles", répondent-ils. Selon eux, on veut détourner l’attention de leur objectif premier : à savoir la sauvegarde du lagon et la préservation du patrimoine local. C’est un combat des Réunionnais pour La Réunion mais il n’y a aucun raciste dans leurs rangs assurent-ils. Ils affirment avoir empêché des manifestants minoritaires de tenir des propos discriminatoires au moment de la manifestation de dimanche.

Même si la cause défendue est louable, on ne peut que dénoncer les réflexions entendues sur place dimanche lors du pique-nique. Quelques participants parmi les plus de 200 personnes présentes à ce rassemblement ont en effet demandé à des clients métros de rentrer chez eux ou dans leur pays. Par "chez eux" ou "dans leur pays", il faut comprendre : en métropole. Inacceptable. Ou quand l’argumentation laisse place à l’insulte. Ou lorsque l'on remplace la discussion par la violence verbale.

Comment en arrive-t-on à insulter des gens alors que l'on mène un combat pourtant totalement légitime ? Que s’est-il passé pour rentrer dans un restaurant et s'en prendre à des personnes qui n’ont strictement rien à voir avec ce combat initial ?

Ces questions restent pour l’instant sans réponse. Surtout dans une île où l’on se félicite souvent du fameux vivre ensemble servi à toutes les sauces. Pourquoi alors s’en prendre à des personnes en train de manger ou de boire qui ignorent sans doute que l'État, ses services et les municipalités ont laissé faire des extensions de paillotes en ne respectant pas les AOT depuis plus d’une vingtaine d’années ?

Sans oublier l’image désastreuse donnée à notre département quand de tels actes - mêmes minoritaires -, sont commis. Cela décrédibilise un combat pourtant - on le répète -, légitime. Légitime aussi quand des associations ou des riverains démontrent que des professionnels s’affranchissent de la loi littorale ou de l’urbanisation pour étendre leur emprise comme s’ils étaient propriétaires des plages ou du sable.

Des bâtiments édifiés à quelques mètres de la mer. Comme des verrues sur le littoral réunionnais. On peut organiser tous les rassemblements que l’on veut mais en aucun cas la mobilisation ne doit laisser place à la dérive identitaire. Est-il impossible de mener un combat sans tomber dans l’excès ?

Même s'il est sans doute difficile voire impossible de contenir les excès d'une petite minorité dans une manifestation d'ampleur, ce type d'incidents nuit forcement à la crédibilité de la cause défendue

Parlons de lois plutôt que d’origine géographique. Restons dans le domaine du droit plutôt que sur celui de la dérive identitaire. Demandons - comme cela est le cas avec les deux recours engagés devant le tribunal par ce collectif d'associations pour contester ces constructions sauvages ou des AOT non-respectées -, le respect des textes législatifs en vigueur. L'Union des Réunionnais en colère remettra donc ce mardi 6 février une motion au préfet afin de lui demander d'appliquer les lois concernant les établissements concernés.

Car dans cette affaire, comme dans tous les dossiers d'atteintes présumées au Droit, seule doit primer la loi. La Justice tranchera et si des passe-droits ont été accordés ou si des autorisations n’ont pas été respectées, il faudra forcement sévir... Légalement...

