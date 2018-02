Samedi 3 février 2018 s'est tenu le tournoi international de lutte libre dans la ville de Wolfurt en Autriche dans la catégorie cadet et junior. Six réunionnais, sélectionnés en équipe de France, ont participé à cette compétition. Deux d'entre eux sont repartis avec des médailles de bronze. Le comité régional de lutte de La Réunion se satisfait des bons résultats de ses athlètes péi.

Marine Lecour Grandmaison, junior première année, et Stéphane Sine, cadet deuxième année, font tous les deux parties du pôle France de Ceyrat. "Ce qu’il faut retenir c’est surtout la sélection de six lutteuses et lutteurs locaux en équipe de France, les Réunionnais continuent d’occuper une place importante sur la scène internationale", note le comité régional. Autre rendez-vous, mais régional cette fois-ci : les championnats de La Réunion de lutte gréco-romaine, de lutte féminine, de minime à junior, et de lutte libre en catégorie senior.

Ils se sont déroulés dimanche dernier à Saint-Joseph. Les championnats de La Réunion permettent de déterminer les meilleurs par catégories mais sont surtout sélectifs pour les championnats de France du mois de mars à avril en métropole. La sélection sera connue dans quelques jours. La matinée a été consacrée à la quatrième journée jeunes de la saison (poussins et benjamins). Les jeunes sportifs se sont déplacés en nombre (plus de 50) et se sont affrontés. "Ce qui est très prometteur pour l’avenir" selon les organisateurs.