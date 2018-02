Le Centre régional d'information jeunesse Réunion (CRIJ) organise ce jeudi 8 février 2018 de 17 heures à 21 heures un atelier "WatchTech" dans ses locaux au 28 rue Jean-Chatel à Saint-Denis. Objectif : découvrir les métiers du numérique dans le cadre d'un rendez-vous nocturne. Nous publions ci-après le communiqué de présentation du CRIJ.

Dans le but d’apporter des informations utiles et opérationnelles en réponse à l’intérêt croissant pour le numérique et les nouvelles technologies, le CRIJ Réunion organise un événement afin de fournir aux jeunes les clés nécessaires pour s’insérer dans ce domaine. Un rendez-vous en plein centre-ville à Saint-Denis, gratuit et ouvert à tous, pendant lequel des nombreux partenaires présenteront les formations existantes à La Réunion et les débouchés possibles. Les jeunes de La Réunion, sans ou avec diplômes, pourront rencontrer les intervenants présents et apprendre comment transformer leur passion en leur métier.

Lors de cette soirée, nos partenaires, les écoles Epitech et Simplon Réunion, l’association Webcup, l’organisme Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion (AFPAR), l’Ecole Supérieure Régionale du Numérique et le Promeneur du Net présenteront leurs programmes d’études, leurs formations et leurs dispositifs afin de renseigner les jeunes filles ou garçons, avec ou sans diplômes qui souhaitent s’orienter ou réorienter dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies.

Infos pratiques :

Depuis novembre 2016, " Happ’IJ Hours " est le format d’information du CRIJ Réunion ; ludique et adapté aux besoins des jeunes du territoire, qui traite d’un thème spécifique à chaque édition sous forme de mini ateliers dynamiques en nocturne. Moment d’échanges informels et de transfert d’expériences, l’objectif du CRIJ est d’apporter une information concrète et opérationnelle sous un format différent, partenarial, convivial et décontracté aux jeunes de La Réunion.