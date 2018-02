La chasse au tangue se déroule officiellement du 17 février au 15 avril. À l'occasion du lancement de la vente des licences pour la chasse au tangue ce mardi 6 février, nous avons rencontré des chasseurs de tangue qui nous donne leur secret de passionnés. (photo Fédération départementale des chasseurs de La Réunion)

"La chasse au tangue, c'est une chasse de passion". Alain Teyssedre, président de la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion depuis 2013, connaît bien la chasse au tangue même s'il confie "accompagner seulement les chasseurs mais ne pas chasser" directement. Pour lui, la première étape à une journée de chasse se fait la veille : avec une préparation du matériel mais aussi des chiens :



La journée type d’un chasseur de tangue racontée par les passionnés. Pour Alain Teyssedre, président de la fédération des chasseurs, tout commence la veille pic.twitter.com/aHpu1t1ASc — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 6 février 2018

L'étape préalable au départ passée, place à la journée de chasse. Pour Donald Sémanélé, "il faut décoller de la kaze tôt : l'idée c'est d'être sur les lieux à 7 heures pour l'ouverture" explique le chasseur de Saint-Paul. Jean-Pierre Ferrard de Saint-Leu confirme : "je vais chasser à la forêt Tévelave, j'en ai pour 30 minutes de route donc je pars à 6 heures 30 pour arriver à 7 heures".



Lors d’une chasse au tangue, " le chien est la boussole " explique Alain Teyssedre pic.twitter.com/iY0RuMAfus — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 6 février 2018

- Donner des friandises aux chiens -



Aux premiers pas sur le terrain, "là il faut donner des friandises aux chiens, des trucs qu'ils aiment pour les motiver" raconte Jean-Pierre Ferrard avec le sourire. Pour le président de la Fédération des chasseurs, "les chiens sont la boussole". "Si vous avez un bon chien, il va rapidement aboyer. Il va aboyer à 50, 100 ou 150 mètres (...) et quand il sente que dans un trou il y a du tangue il se mette à fouiller" explique Alain Teyssedre. Même son de cloche pour Donald Sénémalé qui dit "laisser les chiens faire le travail".

Pour Jean-Pierre Ferrard, un chasseur de Saint-Leu, il faut partir tôt de chez soi le matin de la chasse pic.twitter.com/r9z7U6Dgkd — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 6 février 2018



C'est quand un trou a été trouvé que la chasse commence. "C'est là qu'il faut aller vite" explique Alain Teyssedre : "le chien a parfois le temps de rentrer dans le trou avant que vous arriviez sur l'endroit. Et il peut détriper ou tuer les petits comme les gros tangues". Résultat : "c'est une course contre la montre (...) il faut dégager l'endroit au sabre". Selon le chasseur de Saint-Leu, "le chien comme il ne connaît pas bien il casse carrément le trou, mais il n'y a pas besoin" : "il suffit juste de casser un peu et après passer la main dans le trou pour voir" affirme Jean-Pierre Ferrard.





- "20 tangues par jour c'est déjà bien" -



Une fois sortie du trou, "il faut garder l'animal vivant en le ramenant à la voiture sinon il s'abîme très vite" expose Alain Teyssedre. Dans la pratique, "la journée se finit en début d'après-midi" énonce Donald Sénémalé : "à 13 heures, 14 heures on termine". "D'autres restent plus longtemps" lance Jean-Pierre Ferrard "mais on ne chasse pas pour les mêmes raisons".



Le chasseur de Saint-Leu fait ici référence "aux businessman de la chasse" mis en avant par Alain Teyssedre, le président de la fédération. Pour ce dernier, "il ne faut pas ramener plus de tangues qu'on ne peut en porter. Un tangue fait un kilo en moyenne, 20 tangues par jour c'est déjà bien". "Quand vous portez 40 ou 50 tangues, ils sont entassés les uns sur les autres et ça c'est pas bien" complète le président de la fédération qui déplore malgré tout encore des actes d'incivilités et conclut : "malheureusement, le respect quand le bon dieu l'a partagé, pour certains il a eu un peu de retard".





