Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 24 minutes

L'Agorah (AGence pour l'Observation de La Réunion, l'Aménagement et l'Habitat) change de direction. Et le nouveau choix est pour le moins innovant : il n'y a désormais plus un, mais trois directeurs. Le trio, composé de trois anciens responsables de pôles de l'agence d'urbanisme, connaît bien la maison. L'Agorah, c'est ce centre d'expertises qui se traduit en plusieurs observatoires. Déchets, foncier, mobilité... les axes sont multiples et les données aussi bien utiles aux collectivités qu'au public.

