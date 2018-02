C'est le retour du concours de l'arbre de l'année ! Les candidatures sont ouvertes pour élire le plus beau "pié d'bwa" de France. famille, associations, particuliers peuvent proposer un arbre. Sont jugées les caractéristiques naturalistes, esthétiques et historiques mais le lien qui unit le groupe à l'arbre est également regardé.

Pour le lancement de l'édition 2018, vous pouvez inscrire la candidature de votre arbre sur le site de l'arbre de l'année.

"Individu ou groupe (famille, classe, école, commune, entreprise, association...), vous pouvez tous proposer un arbre candidat à l'Arbre de l'année. En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury prendra en compte l'histoire même de l'arbre et de son importance - culturelle, affective, sociale, symbolique, historique... - pour le groupe qui le présente" invite le concours intié par l'ONF et le magasine Terre Sauvage. Les candidatures sont ouvertes depuis ce 1er février 2018, et ce jusqu'au 31 mai. L'année dernière, le prix du public a été décerné à l'If-Grotte du Jardind des Ifs tandis que le prix du jury s'est porté sur le Sophora du Japon, situé au parc du Château de la Haute Maison de Montry.

En 2017, c'est le Baobab de Trois-Mares - au Tampon - qui a été retenu pour représenter La Réunion. L'île avait été plébiscitée en 2015 : le banian du rond-point de la Glacière au Port avait obtenu la seconde place.

