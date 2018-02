Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Mireille Helou, directrice d'Orange Réunion a fait le point ce jeudi 8 février sur l'année 2017 de l'opérateur. La fibre apparaît notamment comme un moteur des réseaux péi puisque plus de 50% des foyers réunionnais sont concernés. Les perspectives pour 2018 : toujours plus de fibre, et les premiers tests de... la 5G.

