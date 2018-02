Valérie Bénard est morte à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. La conseillère régionale déléguée à l'égalité des chances laisse derrière elle deux enfants. Elle faisait partie de la majorité de la Région Réunion depuis 2010. Les réactions se multiplient depuis l'annonce de sa disparition. Nous les publions-ci-après. (Photos d'archives)

• Max Banon, délégué Sud de la CGTR

"C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Valérie BENARD. À toute sa famille je présente mes sincères condoléances. Valérie faisait partie des femmes Reunionnaises "dobout ", elle menait un combat pour son petit pays La Réunion, très attentive aux plus démunis, j'ai pu le constater à travers de nos échanges au CESER. Repose en paix Valérie le combat continue."



• Pour La Réunion

"C’est avec grande émotion que nous apprenons le décès de Valérie Bénard, conseillère régionale en charge de l’égalité des chances, de l’économie sociale et solidaire. Nous tenons à saluer la mémoire d’une militante courageuse, vraie, passionnée. Nos pensées et notre soutien vont à ses enfants, sa mère, son père Jean Claude Bénard, à tous ses proches. Nous nous inclinons devant ce deuil immense. Au nom du PLR et à titre personnel, je leur adresse mes condoléances affectueuses et attristées."



• La Banque postale

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Valérie BENARD. Le Président du Groupe La Poste et le Directeur Régional de La Réunion présentent à sa famille leurs sincères condoléances. Nous garderons d'elle le souvenir de ses engagements, de son implication dans les travaux de la commission de présence postale territoriale et plus

largement de son action envers les plus vulnérables."



• Les élus régionaux du groupe Le Rassemblement



"C’est avec grande émotion que nous saluons la mémoire de notre collègue Conseillère régionale Valérie BÉNARD disparue trop tôt. Son action militante pour défendre l’intérêt général, son implication dans les dossiers qu’elle a porté et sa passion pour la chose publique resteront les traits marquants de son engagement au service des autres. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses proches."



• Éricka BAREIGTS, Députée

"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la mort de Valérie BÉNARD. Je salue la femme politique engagée, la militante pour l’économie sociale et solidaire, la combattante auprès des ex-salariés de l’ARAST. C’était une femme sincère dans ses combats et dans ses relations avec chacun. J’adresse mes sincères et affectueuses condoléances à toute sa famille."



• Cyrille Melchior, président du Conseil départemental

"C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Valérie Bénard, conseillère régionale, des suites d’une maladie. Valérie Bénard était une jeune élue. Elle portait avec beaucoup de cœur et de détermination ses combats sociaux, en faveur des plus vulnérables notamment. En qualité d’élue déléguée à la lutte contre l’illettrisme, elle aura été particulièrement dévouée à cette cause cruciale pour notre territoire et pour nos familles.

Une femme d’engagement s’en est allée. Une femme qui avait le courage de ses convictions et de ses valeurs. Au nom du Département de La Réunion et des conseillers départementaux, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches."



• Jean-Raymond Mondon, président du CESER de la Réunion

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Valérie Bénard, Conseillère régionale déléguée à l’Égalité des chances. Au nom de l'ensemble des membres et du personnel du CESER, je présente à sa famille nos sincères condoléances, en particulier à son père qui a été membre de notre Conseil. Nous perdons une grande dame. Femme d'engagement, responsable sociale et politique de grande valeur, elle avait à cœur de conduire, avec générosité et talent, les missions qui lui étaient confiées.

Nous garderons à la fois le souvenir de son sourire, de sa courtoisie, de sa gentillesse, mais en même temps, de la force, du courage, de la détermination, avec lesquels elle a mené les actions au service de nobles causes. Sa générosité restera gravée dans nos mémoires. Nous lui devons une profonde gratitude pour le travail remarquable qu’elle a mené avec passion et pour le rôle éminent qui a été le sien, notamment dans le développement des cases à lire, ou plus largement dans le dispositif de lutte contre l'illettrisme.

Les membres du Ceser s'honorent d'avoir travaillé aux côtés de Valérie Bénard qui aura été à la fois une amie et une interlocutrice d’une compétence exceptionnelle.

À son mari, à ses enfants, à ses parents, nous exprimons nos sentiments les plus attristés."

Lire aussi : La conseillère régionale Valérie Bénard est décédée

• Jean Hugues Ratenon, député

"C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Valérie Bénard. Femme de conviction et de combat, elle a été terrassée par la maladie. La bataille pour sauver les ex employés de l’Arast, son engagement politique (vice- présidente de la Région) où elle s’était faite remarquée dans la lutte contre l’illettrisme ou encore la mise en place de l’école de la 2ème chance, ont démontré son grand cœur, son dévouement pour les autres, et sa fibre sociale.

Je m’incline avec respect devant sa dépouille ; j’adresse mes sincères condoléances à ses 2 enfants, à son père Jean-Claude Bénard, et à toute sa famille dont je partage la peine et leur apporte tout mon soutien dans cette épreuve."

• Parti communiste réunionnais

"Le Parti Communiste Réunionnais a pris connaissance avec peine du décès de Mme Valérie Bénard à l’âge de 42 ans. Elle était conseillère régionale en fonction et assumait avec dévouement et conviction une tâche difficile et essentielle : la lutte contre l’illettrisme. En cette circonstance exceptionnelle, le PCR transmet à son père Jean-Claude Bénard, ses sincères condoléances et ses sentiments attristés."

• Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion



"Le Président Ibrahim Patel et les membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, présentent leurs condoléances attristées à toute la famille de Madame Valérie Benard, ancienne conseillère régionale.

Nous saluons avec hommage sa forte implication dans toutes les œuvres sociales qu’elle a courageusement menées, notamment son accompagnement qui a facilité la mise en place de l’Ecole de la 2ème Chance par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion. Qu'un hommage respectueux soit rendu à son action exemplaire."

• Pascal Valiamin, Délégué de Solidaires-Réunion

"L'Union Syndicale Solidaires 974 adresse ses très sincères condoléances à la famille de Valérie Bénard qui nous a quittés dans la nuit. Nous apportons notre soutien le plus chaleureux, à sa famille et à son papa, Jean-Claude Bénard, ancien Délégué de Solidaires-Réunion dans cette douloureuse épreuve.

Valérie a su affronter son dernier combat avec un courage qui force le respect. Combattante dans l'âme, ne lâchant jamais rien, comme par exemple dans la longue bataille avec ses amis de l'ex-Arast, loyale, Valérie exprimait en permanence des valeurs de fraternité et de partage.

"Il restera de toi ce que tu as donné. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Ce que tu as semé, en d'autres germera."

• Michel Dennemont, sénateur

"C'est avec tristesse que j'apprends la disparition de la conseillère Régionale Valérie Bénard. Nous garderons d’elle le souvenir d’un femme engagée et passionnée par les causes qu’elle défendait avec énergie. Je salue avec émotion l'action et la mémoire de notre collègue Valérie Bénard et j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis."