Avec 6 200 entreprises nouvelles, les créations d'entreprises augmentent de 3 % en 2017 à La Réunion. Il s'agit de la deuxième année consécutive de hausse. Elle résulte notamment d'un regain des immatriculations de micro-entreprises (+ 5 % après - 5 % en 2016). Hors micro-entrepreneurs, les créations augmentent de 2 %. Au quatrième trimestre 2017, les créations d'entreprises progressent de 3 % par rapport au troisième trimestre.

À La Réunion, 6 200 entreprises ont été créées en 2017 dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles. Le nombre de créations augmente de 3 % par rapport à l'année précédente, après avoir déjà augmenté de 4 % en 2016. Dans les Outre-mer, il augmente également en Guadeloupe (+ 7 %) et surtout à Mayotte (+ 16 %), mais diminue en Martinique (- 2 %) et chute fortement en Guyane (- 10 %). Au niveau national, la création d’entreprises progresse fortement (+ 7 %).



- Regain d’intérêt pour le statut de micro-entrepreneur -

Avec 1.100 demandes, les immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent de 5 % en 2017, après six années de baisse. Toutefois, ce statut est moins répandu à La Réunion qu’au plan national : il concerne 18 % des créations contre 41 % France entière. Hors micro-entrepreneurs, les créations d’entreprises augmentent de 2 % à La Réunion. Le nombre de nouvelles sociétés s’accroît de 3 % en 2017. Leur part dans l’ensemble des créations ne cesse d’augmenter et atteint 36 %, soit 8 points de plus qu’en 2012.

Enfin, une nouvelle entreprise sur deux est une entreprise individuelle (hors micro-entrepreneurs). Leurs créations augmentent également de 2 % par rapport à 2016. Pour autant, la hausse des créations d'entreprises en 2017 concerne uniquement le secteur des " autres services " (+ 10 %). Ce secteur concentre la moitié des créations. Il n'avait pas enregistré autant de créations d'entreprises sur les dix dernières années. Dans la construction et l'industrie, les créations sont en revanche en forte baisse en 2017 (respectivement - 8 % et - 7 %).

- Hausse de 3 % des créations au 4e trimestre 2017 -

Au 4e trimestre 2017, la création d’entreprises progresse de 3 % par rapport au troisième trimestre. Cette tendance s’observe également

au niveau national (+ 7 %). Les créations d’entreprises progressent de 18 % dans l’industrie et de 6 % dans la construction et les "autres services". Ce dernier secteur contribue pour les deux tiers à cette augmentation trimestrielle. En revanche, les créations sont en repli dans le "commerce, transports, hébergement et restauration".



www.ipreunion.com