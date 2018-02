Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le plus populaire des réseaux sociaux change de politique. Son fondateur Marc Zuckerberg a annoncé au début du mois de janvier que la priorité était désormais donnée à la famille et aux amis sur votre fil d'actualité Facebook. Au détriment des pages et des groupes : médias, marques et institutions confondus. Alors, comment continuer à voir les contenus Imaz Press ? La solution en images.

