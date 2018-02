Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 9 heures

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit mercredi craindre que la prochaine épidémie de peste à Madagascar soit de plus grande ampleur et aille même au-delà des frontières de l'île. La prochaine épidémie de peste "risque d'affecter davantage Madagascar et même de déborder dans les pays voisins et au-delà", a alerté le directeur général de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit mercredi craindre que la prochaine épidémie de peste à Madagascar soit de plus grande ampleur et aille même au-delà des frontières de l'île. La prochaine épidémie de peste "risque d'affecter davantage Madagascar et même de déborder dans les pays voisins et au-delà", a alerté le directeur général de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève.