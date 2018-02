Nous publions ci-dessous les événements sportifs de ce week-end.

Basketball: 14ème journée PNM

La 14ème journée de Pré Nationale Masculine est programmée ce samedi soir à 20h30.

Aiglons d'Orient - CO Montagne

Saint-Pierre BB - BC Saint-Paul

BCD - Tamponnaise BB

Sainte-Marie BB - MC Etang-Salé

Basketball: Poule des As féminine

Côté féminin, on jouera samedi la seconde journée de la poule des As:

CO Montagne - Tamponnaise BB

BC Dionysien - CS Portois

Handball: 15ème journée de championnat

La 15ème journée de championnat masculin de 1ère division aura lieu ce vendredi à 21h15:

Chateau morange – Tampon

Possession – JSB

HBCED - Bois de Nèfles

Port - St Gilles

St Pierre – Joinville

La rencontre entre la Cressonnière et Lasours a été avancée à mercredi et s'est soldée sur le score de 40 à 24 en faveur du premier cité.

Volleyball: 11ème journée R1M

La 11ème journée régionale masculine débutera ce vendredi soir à 21h00 avec la rencontre entre le VB2CO et St Leu. Elle se poursuivra demain soir à 20h30 avec 3 autres rencontres:

SDOVB – Aigles blancs

TGV – VB St Denis

Entre Deux – VB St Pierre

Volleyball: 14ème journée R1F

La 14ème journée régionale féminine est programmée ce samedi soir à partir de 18h. Hazard du calendrier, cette journée ressemblera à un derby par zones avec à l'ouest VB2CO - Aigles Blancs, au sud VB Saint-Pierre - Tampon GV, au nord VBC Saint-Denis - Saint-Denis Olympique, et à l'est ASV Saint-André - Sainte-Marie VB.

Rugby: 2ème journée à 7

Le 2ème tournoi de rugby à 7 comptant pour le championnat aura lieu ce samedi à partir de 15h00 à Saint Pierre Casabona.

RC St Pierre XV Dionysien 18h00 Etang Salé RC St Paul 17h20 RC Le Port RC Chaudron 17h40 XV Dionysien Etang Salé 16h40 RC Chaudron RC St Gilles 17h00 RC St Paul RC St Gilles 16h00 RC Le Port RC St Pierre 16h20 RC Le Port Etang Salé 15h20 XV Dionysien RC Chaudron 15h40 RC St Pierre RC St Paul 15h00



Cyclisme: Coupe régionale piste

La 1ère manche de la coupe régionale sur piste est programmée pour ce samedi après midi à partir de 14h sur le vélodrome Gabriel Chefiare de Champ Fleuri. Au programme des catégories minimes, cadets, féminines et juniors-séniors: course scratch, tempo race, 6 lap dash, élimination et longest lap.

VTT: 2ème manche de la coupe régionale XC

La 2ème manche de la coupe régionale XC aura lieu ce dimanche à St Pierre (zone industrielle 4) organisée par le Team 974. La journée commencera à 7h45 par les jeunes catégories, puis à 9h00 pour les minimes, cadets et féminines et enfin à 10h30 pour la course "élite". Le tracé est de 4,5km à parcourir de 2 à 6 fois selon la catégorie.

Course à pied: Trail de la savane

L'AC St Paul organise ce dimanche le trail de la savane sous deux formats: un court de 28km et un découverte de 15km. Le départ se fera du stade de Plateau Caillou à 7h00, où sera également jugée l'arrivée. Le parcours consistera en un boucle de 14km dans la savane entre Plateau Caillou et le Cap La Houssaye, à parcourir une ou deux fois selon le format choisi. 600 coureurs sont attendus sur les 2 courses qui affichent complet.

Athlétisme: Meeting de St Paul

Les Aigles Blancs organisent une compétition benjamins-minimes ce samedi au stade Olympique de St Paul à partir de 14h00 avec plusieurs épreuves au programme: 100m, 50m haies, 400m, 1000m, longueur, triple saut, hauteur, poids.

Tennis de table: 4ème tour du critérium

L'association les Aiglons d'Orient organise le "4ème tour du critérium" samedi et dimanche au gymnase des Deux Canons de Saint Denis. 150 pongistes des catégories Régionale 1, 2 et 3, Départementale 1, 2 et jeunes sont attendus pour cette manifestation qualificative pour le championnat de France.

Escrime: 4ème tour de la coupe épée

Le Cercle d'Escrime de la Buse organise la "4ème épreuve de la Coupe Run Epée" samedi de 11h00 à 18h30 au complexe sportif Reydellet de Saint Denis. Cette manifestation réunira près 60 partiticpants.

Cyclisme: Rando Vélo à Saint Denis

La Rando Vélo est de retour cette année! Venez vous balader ce dimanche sur le sentier littoral nors, en vélo en famille ou entre amis du Barachois au phare de Sainte-Suzanne (Aller/Retour, soit environ 38 km). Rendez-vous à 07h30 sur le parking du Bain de Minuit au Barachois pour un départ à 08h00. Des points de ravitaillement seront prévus à La Jamaïque et à Bois Madame. La randonnée est gratuite et ouverte à tous !

Tir à l'arc: Rencontre des écoles de tir

Le Club Les Archers du Colosse Saint-André a le plaisir d’inviter tous les jeunes archers à la rencontre des écoles de tir à l’arc qui aura lieu ce samedi au terrain de tir à l’Arc au Parc du Colosse à Saint-André. La journée débutera à 14h00 et se composera de 3 séries à 14h45, 15h30 et 16h15.

Tir à l'arc: Fita et fédéral à St Denis

Les Archers de St Denis organisent un tir fita 2x70m et fédéral ce dimanche sur leur terrain à partir de 9h00.

Volleyball: 5ème manche Promovolley

La 5ème journée du championnat loisir Promovolley aura lieu ce dimanche à Saint Paul centre avec une vingtaine d'équipes attendues.