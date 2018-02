Ce vendredi 9 février 2018, une réunion s'est tenue entre les représentants de la CCIRPP (Coopérative carburants d'intérêt régional public) et la SRPP (Société Réunionnaise de produits pétroliers). La rencontre s'est tenue sous l'autorité d'un mandataire de l'Autorité de la concurrence. Nous publions le communiqué de Didier Hoareau, président du syndicat des transporteurs de l'Unostra ci-dessous.

Les échanges pendant 3h ont été courtois, constructifs pour une ouverture de la concurrence. Les contraintes et craintes des uns et des autres ont été discutées, débattues de façons virile mais respectueuse. Les parties se sont quittées sur une base positive qui ouvre la voie à l’arrivée de la CCIRPP dans l’importation de la distribution des produits pétroliers. La CCIRPP, dans un souci d’apaisement, a proposé d’ouvrir un calendrier sur 4 ou 5 mois, voire même la mise en place d’un comité de pilotage indépendant permettant la finalisation de l’arrivée de la CCIRPP en tant que nouvel entrant. Pour des raisons de confidentialité, tant que cela n’est pas contracté nous ne divulguerons pas les noms des différents intervenants. Il va de soit que nous resterons très vigilants et mobilisés au cas où.