Force ouvrière (FO) et la Confédération française des travailleurs chrétiens "Santé" (CFTC) poursuivent leur grève illimitée contre le plan de retour à l'équilibre (PRE) du Centre hospitalier de La Réunion (CHU). Ils maintiennent la pression avant le Comité technique d'établissement (CTE) du mercredi 14 février 2018 à Saint-Paul entre direction générale et syndicats. La Confédération française démocratique du travail (CFDT) a suspendu son mouvement ce mardi 6 février, un jour avant le début du mouvement des deux autres organisations Les stratégies varient d'un syndicat à l'autre

Ce jeudi 8 février 2018, la CFDT a annoncé les points phares de cette année, principalement marquée par les élections professionnelles au sein de la fonction publique. Et le syndicat compte bien peser dans la balance, en gardant sa place de leader du côté de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, l'organisation fait également le point sur le parcours emploi compétences, destiné à prendre la suite du système des contrats aidés.

Le plus populaire des réseaux sociaux change de politique. Son fondateur Marc Zuckerberg a annoncé au début du mois de janvier que la priorité était désormais donnée à la famille et aux amis sur votre fil d'actualité Facebook. Au détriment des pages et des groupes : médias, marques et institutions confondus. Alors, comment continuer à voir les contenus Imaz Press ? La solution en images.

Ce jeudi 8 février 2018, Imaz Press a relayé le témoignage d'un homme passé par les urgences du centre hospitalier Gabriel Martin (CGHM) à Saint-Paul. Celui-ci affirmait que l'hôpital n'aurait pas diagnostiqué ses 5 côtes cassées et un hémothorax. Le CGHM se défend en indiquant notamment que "les premières investigations" établissement que "les informations transmises ce jour-là par le patient ne pouvaient pas orienter les médecins du CGHM vers la recherche des pathologies citées". Nous publions la réponse du centre dans son intégralité ci-dessous. (Photo archives)

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "des taches de rousseur"

"Le ciel est plutôt dégagé ce vendredi matin 9 février 2018. Cet après-midi, les pluies se concentrent surtout sur la région ouest" indique Météo France