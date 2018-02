Sur la RN5 Route de Cilaos, suite aux fortes pluies il y a eu des éboulis et des coulées de boue sur l'ensemble de l'itinéraire ce samedi 10 février 2018. L'axe impraticable reste donc totalement fermé jusqu'à nouvel ordre annonce le Centre réunionnais de gestion du trafic dans un communiqué. Le radier fusible, détruit par les fortes pluies sur la Route nationale 5 (RN5) de Cilaos dans la nuit du vendredi 9 février au samedi 10 février 2018, est en cours de reconstruction. La RN5 a fermé ce vendredi car l'ouvrage a été submergé avant d'être détruit. Le radier a été édifié dans le lit de la rivière entre Ilet Furcy et Ilet Alcide afin de permettre aux habitants du cirque de circuler. (Photo d'archives)





La page Facebook Cilaos Info a publié ce samedi après-midi 10 février un post à propos de la reconstruction du radier. Les équipes de la direction régionale des routes ont commencé les travaux mais les opérations de bétonnage ont été stoppées et le radier a été à nouveau submergé.

Voici le post publié avant 16 heures.

Cilaos Info publie également une vidéo tournée ce vendredi quand le radier a été submergé. Des images d’Angelina Hoarau.





Le cirque reste donc enclavé. Aucun véhicule ne peut plus circuler sur la RN5. Ce vendredi, le maire de Saint-Louis, Patrick Malet, a fait ouvrir deux centres d'hébergement à Saint-Louis. Le premier se trouve à l'école Hegesippe-Hoarau où 2 personnes ont été hébergées et le second à Petit Serré où trois personnes ont été accueillies. D'autres personnes, se trouvant à Ilet Alcide, ont dû rejoindre ce centre avec l'aide des gendarmes.



ts/www.ipreunion.com