Des averses intenses voire orageuses ont touché le Sud de l'île ce samedi 10 février 2018. À Saint-Joseph dans le secteur de Jean-Petit et de Langevin, au Tampon, à Saint-Pierre, à l'Étang-Salé et à Cilaos. Radiers submergés, routes et maisons inondées... Un lourd bilan. Un éboulis s'est produit sur la route des Makes dans les hauts de Saint-Louis au niveau du Grand serré. La circulation a été interrompue et les travaux de dégagement ont débuté pour dégager la chaussée. Le maire a déclenché un PC Orsec à la mairie. La route nationale de Cilaos reste fermée après des éboulis et des coulées de boue. (Photo Ludovic Réunion)

L'éboulis aux Makes s'est produit dans l'après-midi et a coupé la circulation sans faire de blessés. L'accès au village ne se fait que par la rue des Platanes. Dans la commune de Saint-Louis, plusieurs maisons ont été inondées à la Rivière et des radiers ont été submergés.

De petits éboulis ont eu lieu sur le chemin du Ruisseau et "un important éboulis s'est produit aux Makes", confirme le maire Patrick Malet dans un communiqué. Il a déclenché le PC ORSEC à 18 heures en mairie centrale où les demandes se font au 0262 57 50 49.

Lire aussi : Des orages et quelques coups de tonnerre

Trois centres d'hébergement ont été mis en place pour héberger les habitants des Makes notamment. À l'école Hegessipe-Hoarau à la Rivière Saint-Louis, en centre-ville à l'établissement Henri-Lapierre et à Petit Serré.



Par ailleurs, les équipes municipales (Police municipale, environnement, technique...) tente d'intervenir le plus rapidement possible et de veiller à la sécurité des personnes. Regardez ci-dessous la photo de l'éboulis des Makes prise par Deedjay Naze et publiée sur Radar 974.





La ville a indiqué sur sa page Facebook que le radier du chemin la Ouette a été submergé. Il ne faut pas le franchir.

Regardez aussi cette vidéo tournée par nos confrères de Première à Saint-Louis. Des déviations ont été mises en place afin de ne pas traverser ces radiers submersibles.

Météo-France a prévenu : des pluies et des orages allaient toucher le Sud-Ouest. Cela a été effectivement le cas. Sur la page Facebook d'Actus Météo 974, les météorologues amateurs ont confirmé ce phénomène avec un post consacré à cette situation.

"La situation est à suivre cet après-midi avec des averses modérées à fortes probables, ainsi que la présence d'un petit risque orageux. Une large moitié sud devrait être concernée, mais le Nord et le Nord-Ouest pourraient subir des averses de développement diurne", ont-ils écrit.

Entre le Gol à Saint-Louis et l’Étang-Salé-les-Hauts, la route a été complètement inondée et les voitures n'ont pas pu passer. Regardez la photo envoyée par un internaute Ludovic Réunion. La RN 2001 à Saint-Louis, entre le pont Mathurin et l’usine du Gol, a été inondée puis fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre.

Au Tampon, la pluie a été importante et le tonnerre a grondé. Des radiers ont été submergés. À Cilaos, la Direction régionale des routes a annoncé le maintien de la fermeture totale à cause des pluies. Des coulées de boues et des éboulis ont aussi eu lieu.

Lire aussi : La Route de Cilaos reste totalement fermée

Selon la page Facebook Cilaos Info : "Le bétonnage prévu aujourd’hui est annulé suite aux précipitations qui ont eu lieu sur la zone de l’Ilet Furcy."



Voici leur post.







Du côté de Saint-Joseph à Jean-Petit, il y a également eu quelques dégâts comme vous pourrez le voir sur ce post trouvé sur la page Mon Saint-Jo.

ts/www.ipreunion.com