Le président de l'Université de La Réunion Frédéric Miranville rend hommage à Valérie Bénard, décédée ce jeudi 8 février 2018 des suites d'une longue maladie. Il salue la mémoire de la conseillère régionale, disparue à l'âge de 42 ans.



C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Valérie BENARD. Au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, l'équipe présidentielle de l'Université de La Réunion, Madame la Directrice Générale des Services et moi-même tenons à présenter à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances et à rendre hommage à son action pour la défense des plus démunis.

Nous saluons son engagement sans faille pour le territoire et plus particulièrement pour notre institution. Dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre l’illettrisme notamment, elle a été d'un soutien décisif dans la mise en place de l'Institut de l’Illettrisme de l'Université de La Réunion, qu'elle a soutenu dès les premiers instants fin 2010, aux côtés du Président du Conseil Régional.

Frédéric MIRANVILLE Président de l'Université de La Réunion