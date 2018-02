Un peu de beau temps le matin, de averses et même quelques coups de tonnerre : voila le menu prévu par Météo France pour ce samedi 10 février 2018. Nous publions ci-dessous les prévisions des météorologues

Persistance d'un flux de Sud-Est humide et instable avec des averses parfois orageuses en journée. L'atmosphère est plus humide mais aussi un peu plus instable. Dans ce contexte, malgré de belles périodes ensoleillées sur le département en matinée, les nuages gonflent rapidement sur les hauteurs et encombrent le ciel réunionnais.

Ils ne tardent pas dès la mi-journée, à donner des averses qui ne cessent de se développer au fil des heures. Ces averses au caractère localement orageux sont modérées à fortes et donnent localement des cumuls significatifs notamment sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Des débordements sur les littoraux Sud et Nord-Ouest sont également attendus. En soirée, les averses s'estompent.

Les températures maximales sont voisines des 29 à 31°C sur le littoral, 19°C au Pas de Bellecombe et 25 à 26°C dans les cirques. Le vent de Sud à Sud-Est est faible à modéré avec quelques rafales sur les plages de l'Ouest. La mer est peu agitée à agitée.