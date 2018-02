Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

La lutte contre l'hépatite C a fait des progrès considérables ces dernières années. Les traitements sont désormais efficaces dans plus de 95 % des cas. Ils sont également plus courts, mieux tolérés et peuvent être proposés au plus grand nombre. Plusieurs pays dans le monde ont ainsi débuté des projets d'élimination de la maladie. "Et c'est un objectif que nous pouvons poursuivre, nous aussi, ensemble, à La Réunion" note le Centre expert hépatites virales Réunion Mayotte, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo archives)

