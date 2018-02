Jeudi 15 février 2018 aura lieu de 9 heures à 15 heures à la Cité des Métiers de Saint-Pierre le Forum Sup' des formations des métiers du tertiaires. La troisième édition de la manifestation permettra à 1.000 lycéens d'en savoir plus sur leur orientation. D'autant plus que les futurs bacheliers ont jusqu'au 13 mars pour faire leur voeux de formation supérieure sur la plate-forme ParcourSup. Nous publions-ci après le communiqué de présentation des organisateurs. (Photo d'illustration)

1.000 lycéens sont attendus à la Cité des métiers de Saint-Pierre. Objectifs: s’informer sur les formations du tertiaire, rencontrer et échanger avec les lycées, les centres de formation et les étudiants en cours de formation.

Forum SUP’ deS formations DU TERTIAIRE 3ème EDITION le Jeudi 15 février 2018 de 9h00 à 15h00 à la Cité des Métiers à Saint-Pierre - CAMPUS PRO - 65 Rue du Père Lafosse

Le Tertiaire regroupe le plus grand nombre de métiers transverses qui existent dans tout type d’entreprise : comptables, administratifs, commerciaux, ... Créateur d’emplois variés, le tertiaire est un secteur d’activité qui attire toujours plus de bacheliers. "Quelles sont les formations supérieures du tertiaire existantes à La Réunion ?" "Comment y accéder et quels sont les pré-requis ?" "A qui s’adresser pour faire les démarches pour construire mon parcours de formation ?"

Ce forum apporte des réponses claires et concrètes à ces questions. Depuis 2016, la Cité des métiers, les lycées du sud et les CIO du sud s’unissent et organisent le Forum Sup’ des formations du Tertiaire pour éclairer les élèves et les parents dans leurs démarches.

Au programme toute la journée, stands d’informations sur les formations Licence, DUT, BTS avec la participation active des lycées, CFA, CIO, CROUS, de l’Université de la Réunion.

Matinée

ZOOM-FORMATION

9h-10h | Les formations "Commerce"

10h-11h | Les formations "Administration"

11h-12h | Les formations "Comptabilité/Gestion"

À chaque session :

Présentation des formations

Les prérequis pour intégrer ces formations

Le contenu des formations

Témoignages d’étudiants

Séquence de questions-réponses

Après-midi

ZOOM-METIER

13h30-15h Les Métiers de la Comptabilité, avec l’Ordre des Experts Comptables

Des ateliers pour maîtriser la plate-forme ParcourSup seront proposés toute la journée pour aider les lycéens à faire leurs voeux, qui doivent être saisis avant le 13 mars 2018

Entrée libre et gratuite, renseignements au 0262.70.03.03