La vigilance orage sera levée à 22 heures ce dimanche 11 février 2018 indique Météo-France dans un bulletin émis peu après 18 heures. Malgré un contexte favorable, il n'y pas eu de fortes pluies orageuses sur l'île. Des averses doivent se produire encore en début de soirée principalement sur le sud de l'île avant de s'estomper rapidement. Cette vigilance a été émise ce dimanche à 12 heures dans les régions Ouest, Sud, et Sud-Est de La Réunion. Le contexte orageux du samedi 11 février (143 impacts de foudre mesurés sur terre) était toujours d'actualité ont indiqué les météorologues. Des averses ont touché l'île. Actus Météo 974 s'est penchée sur les précipitations observées. (Photo d'archives du passage de Berguitta)

Le niveau jaune de vigilance crue a été maintenu ce dimanche pour les rivières Saint-Denis et de Langevin à Saint-Joseph. La préfecture a recommandé la plus grande prudence à proximité de l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les averses, principalement en cas de submersion de radiers.

Un nouveau déluge était attendu. C’est ce qu'a confirmé le bulletin de prévisions et l'avis de vigilance orage émis par Météo-France ce dimanche. Les météorologues amateurs d’Actus Météo ont également consacré un post Facebook au temps de ce dimanche. Regardez.





Selon eux, en début d'après-midi, de fortes averses ont été observées dans l'Est entre Bras-Panon et Sainte-Rose mais aussi à Salazie. Même situation dans le Sud-Ouest. À Saint-Louis, l'Entre-Deux et également sur une partie du Tampon et à l'Étang-Salé.

Actus Météo a alerté sur de possibles des crues de cours d’eau et le rappelle : les sols sont déjà saturés par les derniers épisodes pluvieux observés ces dernières semaines.

Ses membres ont donc recommandé la plus grande prudence sur le réseau routier et près des ravines et des rivières. Les chiffres enregistrés par le réseau MétéoR océan Indien, composé de météorologues amateurs de plusieurs associations, sont impressionnants. Ils concernent la journée de ce samedi où le Sud de l'île a connu un épisode intense de pluie et plusieurs dégâts.

La troisième journée la plus pluvieuse, depuis l’installation d’une station en mars 2015 à Parc à Moutons dans la ville de Saint-Joseph, a été enregistrée avec 209 millimètres de précipitations ce samedi dont 199 en 12 heures contre 277 mm pour Berguitta en janvier 2018 et 219 mm en novembre 2017. 120 mm de pluie ont aussi été mesurés en centre-ville de Saint-Joseph. Voici le tweet détaillant ce chiffre conséquent.



Aujourd'hui, certains secteurs de #LaReunion ont été copieusement arrosés. C'est le cas de cette station @MeteoR_OI de Saint-Joseph (300m d'altitude) qui a enregistré 192 mm depuis minuit ! Et la très grande majorité entre 13h et 18h30. pic.twitter.com/29l63X3upA — Actus Météo 974 (@ActusMeteo974) 10 février 2018

Le réseau de stations de MétéoR OI a aussi relevé sur les dernières 24 heures : 66 mm à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre, 58 mm à Trois Mares au Tampon ou encore 50 mm au collège de Petite-Île et 29 mm à Bérive au Tampon.

Pour rappel, le Sud a été frappé par le déluge ce samedi. La ville de Saint-Louis notamment avec une centaine de familles sinistrées, des radiers submergés et des maisons inondées. Le maire a déclenché un PC Orsec et ouvert trois centres d’hébergement. La route des Makes a été coupée par un éboulis comme à Cilaos où des coulées de boues ont aussi eu lieu.

La RN5 reste fermée. Les travaux se poursuivent ce dimanche Elle doit rouvrir entre 17 et 19 heures. Les communes du Tampon, de l'Étang-Salé, de Saint-Pierre et du Tampon ont également été largement arrosées.

