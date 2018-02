Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Outre la vigilance orages sur l'Ouest, le Sud et le Sud-Est de l'île, en vigueur depuis 12 heures ce dimanche 11 février 2018, le niveau jaune de vigilance crue est toujours actif pour les rivières Saint-Denis et de Langevin à Saint-Joseph. Selon le site Vigicrues Réunion, les deux rivières sont en décrue mais avec le temps instable dans le département et au vu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants demeurent réactifs et sensibles aux précipitations à venir. La préfecture recommande la plus grande prudence à proximité de l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les averses, principalement en cas de submersion de radiers. (Photo d'illustration)

