Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Route nationale 5 (RN5) de Cilaos a rouvert à la circulation pour les véhicules de moins de 2.5 tonnes ce dimanche 11 février vers 17h15 pour les véhicules de moins de 2.5 tonnes. Elle était censée fermer à 19 heures. Moment où elle devait être de nouveau interdite à la circulation jusqu'à 5h30 par mesure de sécurité précise le Centre réunionnais de gestion du trafic dans un communiqué. Des convois poids lourds et bus entre 2,5 et 19 tonnes sont prévus ce lundi 12 février selon les horaires suivants : sens descendant depuis Ilet Alcide à 6h30 et 12h et dans le sens montant depuis la Rivière Saint Louis à 7h et 12h30. Un mode de fonctionnement soumis aux aléas climatiques. (Photo d'archives)

La Route nationale 5 (RN5) de Cilaos a rouvert à la circulation pour les véhicules de moins de 2.5 tonnes ce dimanche 11 février vers 17h15 pour les véhicules de moins de 2.5 tonnes. Elle était censée fermer à 19 heures. Moment où elle devait être de nouveau interdite à la circulation jusqu'à 5h30 par mesure de sécurité précise le Centre réunionnais de gestion du trafic dans un communiqué. Des convois poids lourds et bus entre 2,5 et 19 tonnes sont prévus ce lundi 12 février selon les horaires suivants : sens descendant depuis Ilet Alcide à 6h30 et 12h et dans le sens montant depuis la Rivière Saint Louis à 7h et 12h30. Un mode de fonctionnement soumis aux aléas climatiques. (Photo d'archives)