La journée de ce dimanche 11 février 2018 risque fort de ressembler à celle de samedi avec des averses orageuses et modérées à fortes sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. De gros cumuls sont attendus. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions de Météo-France.

La masse d'air reste humide et instable en journée. Le début de journée est agréable et lumineux et les dernières entrées maritimes présentes sur l'Est se dissipent. Les conditions météorologiques évoluent rapidement en cours de matinée, les nuages gonflent d'une façon significative sur les hauteurs et finissent par encombrer le ciel réunionnais.

Avant la fin de matinée, l'instabilité se déclenche dans l'intérieur avec des averses qui ne cessent de se développer au fil des heures. Au cours de l'après-midi, ces averses prennent un caractère parfois orageux et sont modérées à fortes, donnant localement des cumuls significatifs notamment sur les hauteurs de l'Ouest, du Sud-Ouest et sur les flancs du Volcan ainsi que vers Takamaka et la Plaine des Palmistes.

Des débordements sur les littoraux Ouest sont également attendus. Les températures maximales évoluent peu et restent voisines des 29 à 31°C le long du littoral, 20°C au Pas de Bellecombe et 24 à 25°C dans les cirques.

Le vent s'oriente au secteur Nord faible avec un petit renforcement le long des côtes Nord-Ouest et Nord-Est. Ailleurs, les brises dominent. La mer est peu agitée à agitée au vent.