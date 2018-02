Ce lundi 12 février 2018, les élèves de l'école de la Saline-les-Bains vont s'occuper de leur aire maritime éducative (AME) dans le lagon à la plage située dans cette même zone. Ils veillent sur le récif corallien, encadrés par les scientifiques de la Réserve Marine. Il s'agit d'un espace littoral de petite taille. Les marmailles y effectuent des opérations de comptage de poissons et protègent le corail. (Photo d'archives)

Une deuxième matinée de ces ateliers pédagogiques et scientifiques se tiendra le mardi 27 février de 9h30 à midi à la Saline. Ils suivent pour cela le programme "Reef check marmaille". Au menu pour eux : enquête, profil de plage, travail sur l’origine et la composition du sable et suivi de déchets.

Pour rappel, une AME est une zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par les élèves et les enseignants d’une école primaire suivant des principes définis par une charte. Cette démarche à la fois scientifique et citoyenne valorise la protection de l’environnement marin et la connaissance du patrimoine maritime.

Ce sera au tour des marmailles d’une classe de Trois Bassins et du Port d’en faire de même ce vendredi 16 février et ce mardi 20 février.

ts/www.ipreunion.com