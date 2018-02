Une cérémonie nationale de remise du label "Ville Active et Sportive" s'est déroulée le jeudi 1er février 2018, à Toulouse dans la salle des Illustres du Capitole .

Ce label, co-organisé par la Direction des Sports, du Ministère de la ville de la Jeunesse et Sports, l'Union Sport et Cycles l'ANDES a pour objectif de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l'activité physique et sportive sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre. A cette occasion plus de 100 villes sur les 120 labellisées étaient présentes pour recevoir le label dont la ville de Saint-André représentée par l'adjoint au maire délégué au sport Johan IDAME. Une reconnaissance pour la municipalité qui promeut le sport comme facteur de santé publique, d'éducation et de partage !

Ce label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de deux ans. La commune de Saint-André s’est vue décernée 2 lauriers pour ses actions en faveur du développement du sport sur son territoire. Johan IDAME adjoint au Maire délégué au sport a donc reçu la plaque officielle " Ville Active et Sportive " des mains de la Ministre des Sports Laura FLESSEL. Ainsi, la politique et les actions sportives innovantes menées par la ville, la vitalité du tissu associatif, sans oublier la qualité de nos infrastructures ont contribué à l’obtention de ce label. En effet, la collectivité propose une offre d’activités physiques et sportives riche, pour l’ensemble des administrés grâce à plus de 69 associations sportives dynamiques qui proposent plus de 28 disciplines : yoga, volley , judo, handball, aïdo, pancrace, gymnastique etc…