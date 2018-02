Sur sa page officielle Facebook, l'humoriste Dieudonné a annoncé deux dates à La Réunion ce week-end. Les billets sont en vente sur son site. Au total, ce sont quatre spectacles qui sont prévus... sans salle affichée. Le site précise que le lieu de la représentation pourrait être communiqué quelques heures avant son début.

"Le lieu exact de cette représentation vous sera communiqué par SMS et par e-mail au plus tard quelques heures avant le début de la représentation" indique le site de Dieudonné. Ce dernier a annoncé deux dates sur l'île ce vendredi 16 et samedi 17 février 2018. Sans pour autant qu'une salle ne soit communiquée. Laconique, l'humoriste s'est contenté de préciser sur sa page que la représentation devrait avoir lieu dans le nord.

Si les billets sont déjà en vente sur le site dédié à l'actualité de Dieudonné, les fans et intéressés devront attendre "au plus tard" quelques heures avant le début de la représentation. Ils devraient être prévenus par mail ou SMS. Suspense.

