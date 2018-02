Presque comme tous les jours il y aura du soleil sur La Réunion le matin, des averses et même des orages l'après-midi, nous dit Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Ciel dégagé sur l'île en fin de nuit et début de matinée avec un vent de Nord-Ouest sensible avec des rafales voisines de 40 km/h entre Saint-Paul et Saint-Leu et d'une moindre mesure sur le littoral Nord-Ouest entre Saint-Denis et Saint-Benoit.

Avant la fin de matinée, les nuages se développent à nouveau sur les hauts, et s'accompagnent de nouvelles averses avec un arrosage plus conséquent sur le Sud de l'île où l'orage reste possible. Ces averses peuvent même déborder sur le littoral Sud et l'Est du volcan.

Le vent de secteur Ouest est temporairement modéré.

Les températures sont toujours légèrement supérieures aux valeurs de saison avec 31 à 33°C sur les plages, 26°C à Cilaos, et 20°C environ au Maïdo et Pas de Bellecombe. Coté mer, elle est peu agitée à agitée.