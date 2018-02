Ce mercredi 14 février 2018, Météo France a décrété une vigilance orages à partir de 13 heures. Elle a été reconduite à partir de 18 heures. Des fortes averses orageuses sont attendues sur les régions Nord, Ouest et Sud. Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

La Réunion se retrouve dans un environnement fortement instable, quelques orages se sont produits cet après-midi sur le massif du volcan. Une ligne de convergence s'est formée dans l'Ouest de l'ile, et s'est rapprochée dans les dernières heures; elle aborde l'ile en début de soirée.

De fortes averses orageuses peuvent toucher les régions Nord, Ouest, et Sud, plus fréquentes en deuxième partie de nuit. Ces conditions peuvent entrainer localement de forts cumuls et une activité électrique marquée, notamment de Saint-Denis à Saint-Pierre, en passant par Saint-Paul.