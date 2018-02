Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 4 heures

Ava, Berguitta et de nombreux épisodes pluvieux. Depuis le début de l'année 2018, La Réunion n'a pas été épargnée par le mauvais temps et avec lui des pluies presque continues pour l'Ouest et le Sud de l'île. Si cette saison a démarré tardivement, elle devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de mars assure Météo-France et sera marquée par de nouveaux épisodes d'ampleur.

Ava, Berguitta et de nombreux épisodes pluvieux. Depuis le début de l'année 2018, La Réunion n'a pas été épargnée par le mauvais temps et avec lui des pluies presque continues pour l'Ouest et le Sud de l'île. Si cette saison a démarré tardivement, elle devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de mars assure Météo-France et sera marquée par de nouveaux épisodes d'ampleur.