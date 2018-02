Cette journée du mercredi du 14 février 2018, jour de la Saint-Valentin, est marquée par du soleil le matin et de la pluie l'après-midi, indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Les jours se suivent et se ressemblent. Le soleil s'impose très largement durant les premières heures de cette journée. Ensuite, les nuages se développent sur les pentes et les premières averses apparaissent en fin de matinée.

L'après-midi, les nuages bourgeonnent, les averses prennent de la vigueur. Elles privilégient le Sud et l'Est de l'île, principalement les versants Sud et Est du volcan de Saint-Joseph à Takamaka, ainsi que les hauts de Saint-Benoit.

Ces averses peuvent s'avérer fortes et orageuses et déborder sur le littoral du Sud sauvage. Sur ces régions la prudences près des ravines ou bassins est de mise.

Le Sud-Ouest, la région des Makes et la plaine des Cafres connaissent des averses de moindre intensité. Le Nord de l'île, de Saint-Benoit à Saint-Paul en passant par Saint-Denis, ainsi que les plages de l'Ouest sont épargnés par ces précipitations et bénéficient donc d'un temps plus clément, avec soleil et chaleur.

Le vent de secteur Ouest reste modéré, mais plus soutenu sur le littoral Nord avec des pointes voisines de 40 à 50 km/h sur le Chef-Lieu.

Les températures sont toujours supérieures aux valeurs de saison avec jusqu'à 33°C sur les plages, 28°C à Cilaos, et 22°C environ au Maïdo et Pas de Bellecombe.

Coté mer, elle est peu agitée à agitée avec une petite houle de secteur Sud, voisine de un mètre.